تراند اليوم : بث مباشر مباراة تونس .. مباشر تونس و بوركينا فاسو بث مباشر مباراة تونس و بوركينا فاسو مقابلة تونس اليوم مباشر

البث المباشر لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو burkina faso vs tunisia Live Match bein max يلتقى كلا من منتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب تونس الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون ويمكن للجمهور العربي متابعة المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت.

حقق منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في دور المجموعات حيث نافس في إطار المجموعة الأولى وتمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط من المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة فيما انهزم في مباراة واحدة ليتوقف رصيده عند أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة متساويا مع منتخب الرأس الأخضر في عدد النقاط وان كان تفوق عليه بفارق الأهداف ويتأهل إلى دور الستة عشر حيث التقى مع منتخب الجابون والذي تفوق عليه بضربات الترجيح.

أما منتخب تونس الأول لكرة القدم فقد اكتفى بتحقيق المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأخيرة بعد ان اكتفى بتحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباريات الثلاث التي خاضها فيما انهزم في مباراتين ولم يكن التعادل هو النتيجة الحاسمة لأي من المباريات التي خاضها في دور المجموعات لينتقل إلى دور الستة عشر حيث التقى مع منتخب نيجيريا والذي تمكن من تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف حيث لم يستقبل في شباكه أي أهداف ليتأهل الى الدور الربع نهائي ليلتقي في مباراته الليلة مع منتخب بوركينا فاسو.