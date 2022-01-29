تراند اليوم : بث مباشر تونس .. تونس بوركينا فاسو مباشر HD بث مباشر تونس بوركينا فاسو مباراة المنتخب التونسي اليوم مباشر

يلتقي المنتخبان اليوم السبت 29 يناير 2022، في إطار مباريات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 الكاميرون، واستقر المدير الفني لنسور قرطاج منذر الكبير على تشكيلة المنتخب التونسي أمام بوركينا فاسو كما حث لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم في ظل اشتعال المنافسة بين المنتخبات التي صعدت إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وستنعقد مواجهة تونس وبوركينا فاسو على ملعب رومدي اديجا، ويبحث النسور عن بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة وسيقاتلون بكل قوة وشراسة من أجل تحقيق النصر في ظل اقترابهم من تحقيق حلمهم باللقب، وبحسب ما ذكرته العديد من التقارير الإعلامية فإن اللاعب علي معلول سوف يستمر في الغياب، فلا يزال يحتاج اللاعب للراحة بعد إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وستعرض مباراة تونس وبوركينا فاسو على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت فلسطين ومصر والسودان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

وقد صعد نسور قرطاج إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد أن حقق الفوز على منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

تشكيلة تونس ضد بوركينا فاسو