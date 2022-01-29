تراند اليوم : تونس مباشر .. تونس اليوم مباشر مباراة تونس مباشر مباراة تونس و بوركينا فاسو مباشر

تونس مباشر تونس اليوم مباشر مباراة تونس مباشر مباراة تونس و بوركينا فاسو مباشر ويدخل نسور قرطاج مواجهتهم الجديدة أمام بوركينا فاسو اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، في سياق مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 التي تقام في الكاميرون،ويبحث المنتخب التونسي في هذه المواجهة الهامة عن تحقيق الفوز والصعود إلى دور نصف نهائي البطولة، فقد أصبح نسور قرطاج على بعد خطوات من تحقيق حلمهم باللقب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو

تقام مباراة تونس وبوركينا فاسو على ملعب رومدي اديجا، وستشهد قائمة نسور قرطاج استمرار غياب اللاعب علي معلول الذي أصيب مؤخراً بفيروس كورونا، بالرغم من الإعلان عن شفاءه لكن لا يزال اللاعب بحاجة للراحة، وسيدفع منذر الكبير في هذه المواجهة الهامة بالنجم يوسف المساكيني، وسيف الدين الجزيري، حيث سيبذل لاعبي المنتخب التونسي جهودهم من أجل التأهل والمنافسة بقوة على اللقب.

ونجح المنتخب التونسي بالصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد أن تغلب على نيجيريا بهدف واحد دون رد، حيث سجل اللاعب يوسف المساكيني هدف التأهل في الدقيقة 47، وستكون مهمة نجوم نسور قرطاج تحقيق المزيد من الانتصارات والمنافسة على اللقب.

وستذاع مباراة تونس وبوركينا فاسو على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة النبأ الليبية، وقناة الجزائرية الأرضية، في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساءَ بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.