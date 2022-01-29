تراند اليوم : تونس بوركينا فاسو مباشر .. مباراة تونس اليوم مباشر مشاهدة مباراة المنتخب التونسي اليوم مباشر

مباراة بوركينا فاسو ضد تونس في كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت الساعة 19:00 بتوقيت المملكة المتحدة / 20:00 بتوقيت وسط أوروبا على ملعب أومني سبورت رومدي أدجيا (جاروا).

وحققت تونس واحدة من أكبر خيبات الأمل في البطولة بأكملها في مرحلة المجموعات ، لكنها صعدت عندما كان الأمر الأكثر أهمية هو إقصاء أمثال نيجيريا في دور الستة عشر.

قدم التونسيون أفضل أداء لهم في هذه المسابقة يوم الأحد عندما تغلبوا على أحد المتنافسين الرئيسيين على اللقب 1-0 في ستاد أومني سبورت رومدي أجيا.

صنع يوسف مساكني الفارق بين الفريقين مباشرة بعد الاستراحة حيث اقتصر النيجيريون على تسديدة واحدة فقط على المرمى في هذه المناسبة.

سيواجه التونسيون الآن معارضة أسهل في ربع نهائي البطولة حيث سيواجهون أمثال بوركينا فاسو مساء السبت على نفس الملعب في غاروة.

حقق الفريق بقيادة منذر كبير هدفين فقط حتى الآن في المسابقة ، على الرغم من خسارة هدفين من ثلاث مباريات في دور المجموعات.

كما سمحوا بهدفين فقط في ست تصفيات كأس العالم في المرحلة الثالثة من المنطقة الأفريقية. وبالتالي ستكون تونس صعبة للغاية بالنسبة لبوركينا فاسو التي استفادت من التعادل الأسهل لإقصاء الجابون دون أوباميانج في دور الـ16.

فازت بوركينا فاسو بواحدة فقط من بين أربع مباريات في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن ، لكن كان ذلك كافياً لرؤيتها تصل إلى ربع نهائي البطولة.

برتراند تراوري لاعب أستون فيلا هو النجم الأكبر في تشكيلة كامو مالو. إذا وجدت تونس طريقة للاحتفاظ به ، فإننا لا نقيم تمامًا فرص بوركينا فاسو في التسجيل هنا.

مباراة بوركينا فاسو وتونس وجها لوجه

ستلعب تونس ضد التقاليد لأن بوركينا فاسو كانت دائمًا معارضة صعبة بالنسبة لها.

فازت بوركينا فاسو بثلاث مرات وتعادلت في واحدة من المواجهات الأربعة الأخيرة ضد التونسيين.

أنتجت واحدة فقط من هذه المواجهات الأربعة في H2H ثلاثة أهداف أو أكثر.

توقع مباراة بوركينا فاسو وتونس

تونس صلبة دفاعية قوية ، لكنها لم تظهر جودة مماثلة في الطرف المقابل خارج المواجهة ضد موريتانيا حتى الآن في البطولة.

نتوقع أن يتفوق التونسيون على بوركينا فاسو في ما يمكن أن ينتهي بسهولة بنتيجة 1-0 يوم السبت في غروة.