تراند اليوم : حفلة عبدالمجيد عبدالله مباشر .. ليلة عبدالمجيد بث مباشر حفلة عبد المجيد عبد الله

المُلحّن والمغني السعودي عبد المجيد عبد الله، ” أمير الطرب ” وهو أحد أشهر الفنانين السعوديين، له العَديد من الأعمال الفنية الغنائية، حيث تعتبر أغنية كل عام وانت الحب من أروع الأغاني التي قدّمها المطرب السعودي، وحازت على نِسبة مُشاهدة عالية وأصبَحت من الأغنيات الرسمية التي يُقبل على سماعها الأحبة والعشاق وخصوصًا في مُناسبة عيد الحب، وأغنية كل عام وانت الحب كانت من ضمن الأعمال الفنية التي صورها عبد المجيد عبد الله فيديو كليب وهي من انتاج قناة أي آر تي التي تتبع راديو وتلفزيون العرب، في هذا الطرح الفني نكتب لكم كلمات اغنية كل عام وانت الحب.

اغنية كل عام وانت الحب

أغنية كل عام وانت الحب رُغم قِدمها إلّا أنّها تعتبر من الأغاني المُفضّلة عند ملايين من محبي الفن والغناء، ويكثر سماعها في مناسبات خاصة كمناسبة عيد الحب، إليكم كلمات أغنية كل عام وانت الحب كاملة.

كل عام و انتا الحب

تمر سنين وانت الحب عسى الله لايفرقنا

حبيبي مهما نتغير يبكبر حبنا معنا

تروح سنين تجي سنين وانا وياك احلى

اثنين واذا مر الوفا باكر

باقول اقول

كل عاام وانت الحب

على صوتك انا اصحى

على همسك انام الليل

اذا دمعي نزل مني كفوفك صارت المنديل

جديد بكل شي حبك جديد بعطفك وقلبك

وانا وياك نبض وقلب انا وياك نبض وقلب

واقووول ….كل عااام وانت الحب

صباح الرقه والآحساس صباح الحب ياروحي

حبيبي اليوم ذكرآنا ابيك تراضي جروحي

بعد عمري عسآك تدوم وابد مانفترق في

يوم

وانا وياك لآخر درب انا وياك لآخر درب

واقول ….. كل عااام وانت الحب .