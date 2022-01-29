تراند اليوم : بث مباشر تونس .. بث مباشر تونس وبوركينا مشاهدة مباراة تونس مباشر تونس وبوركينا فاسو مباشر بث مباشر مباراة تونس و بوركينا فاسو

بث مباشر مباراة تونس ضد بوركينا فاسو اليوم السبت Burkina Faso Vs Tunisia في اطار لقائات المجموعة الاولي من مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب تونس مع نظيرة منتخب بوركينا فاسو في مباراة اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب رومدي أدجيا، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور نصف النهائي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة بوركينا فاسو وتونس علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه.

مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم

منتخب بوركينا فاسو هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الدور ربع النهائي من مباريات كأس الأمم الأفريقية، استطاع منتخب بوركينا فاسو تحقيق الأنتصار في لقائة في مباراة الدوري الـ16 من منافسات البطولة حيث التقي امام نظيرة منتخب الغابون يوم الأحد الماضي وانتهت المباراة بنتيجة سبعة أهداف مقابل ست أهداف بعد ان انتهت المباراة الاصلية بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم، وحاليا يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في مجموعتة الاولي برصيد اربع نقاط وذلك لتحقيق الأنتصار في مباراة وتعادلة في مباراة أيضاً وخسارتة في المباراة الثالثة قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل منتخب بوركينا فاسو الدور ربع النهائي وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار للاستمرار في البطولة والتأهل للجولة القادمة.

مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب تونس هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب بوركينا فاسو، منتخب تونس استطاع التغلب علي نظيرة نيجيريا في لقائة في الجولة السابقة من البطولة يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، ولم يحالفة الحظ في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات حيث التقي مع نظيرة غامبيا يوم الخميس وانتهت المباراة بنتيجة هدف مقابل لا شئ لصالح غامبيا، ويحتل منتخب تونس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، منتخب تونس سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثاني له في البطولة واثبات نفسة للوصول الي الدور نصف النهائي.