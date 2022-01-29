تراند اليوم : بث مباشر مباراة تونس .. مباراة تونس اليوم مباشر تونس وبوركينا فاسو مباشر بث مباشر تونس وبوركينا فاسو بث مباشر مباراة تونس الان

يواجه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على ملعب رومدي أدجيا بمدينة غاروا نظيره البوركيني، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس، لحساب الدور ربع النهائي من كأس افريقيا للأمم الجارية بالكاميرون.

وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لادارة مباراة تونس وبوركينا فاسو غدا السبت.

وسياعد جوشوا في ادارة هذا اللقاء الموزمبيقي ارسينيو شادريك ميرينغل في خطة حكم مساعد اول والكيني جيلبار كيبكوش شيرويوت في خطة حكم مساعد ثان.

وسيشغل الكيني بيتر واويرو كماكو خطة حكم رابع فيما سيكون المصري جهاد رضوان حكم تقنية الفيديو .

هذا وتنقل المباراة على قنوات beIN Sports HD 2 Max + beIN Sports HD 1 Max.

ويعوّل المدرب المساعد جلال القادري على التشكيلة التالية لمنتخبنا: بشير بن سعيد / بلال العيفة/ ديلان براون/ علي معلول/ محمد دراقر/ عيسى العيدوني/ الياس السخيري/ انيس بن سليمان/ وهبي الخزري/ يوسف المساكني/ سيف الدين الجزيري.