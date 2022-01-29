تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليبيا والكويت .. بث مباشر مشاهدة مباراة ليبيا والكويت لايف كورة بث مباشر يوتيوب ليبيا مباشر

بث مباشر مباراة ليبيا والكويت .. بث مباشر مشاهدة مباراة ليبيا والكويت لايف كورة بث مباشر يوتيوب ليبيا مباشر بث مباشر مباراة ليبيا والكويت .. بث مباشر مشاهدة مباراة ليبيا والكويت لايف كورة بث مباشر يوتيوب ليبيا مباشر يواجه منتخب ليبيا وديًّا منتخب الكويت في العاصمة الكويت، مرتين ضمن أجندة «أيام فيفا»، الأولى اليوم السبت التاسع والعشرين من يناير الجاري، والثانية يوم الثلاثاء المقبل الأول من فبراير.

وتحتسب نتائج المباراتين ضمن تقييمات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وتؤثر على نتائج ترتيب المنتخبات في النشرة الشهرية التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كما تبث مباشرة عبر صفحتها على منصة «فيسبوك»، ويسبقها استديو تحليلي يقدمه مؤيد اسكندر، رفقة عدد من الخبراء والمحللين الرياضيين.

وتبث قناة الوسط على التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6، والتردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7.