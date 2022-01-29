تراند اليوم : مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا اليوم يلا شوت مباشر الكاميرون لايف كورة بث مباشر يوتيوب غامبيا ضد الكاميرون

مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا اليوم يلا شوت مباشر الكاميرون لايف كورة بث مباشر يوتيوب غامبيا ضد الكاميرون مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر مباراة الكاميرون وغينيا اليوم يلا شوت مباشر الكاميرون لايف كورة بث مباشر يوتيوب غامبيا ضد الكاميرون تأهل منتخب الكاميرون لثمن نهائي البطولة، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل، ليضرب موعدا مع جزر القمر، في مباراة كان الفوز فيها حليفا لأسود الكاميرون، في حين تأهل منتخب جامبيا لدور الـ16، كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليلتقي مع غينيا ويحقق الفوز بهدف نظيف ويحجز مقعدا بدور الـ8.

ويأمل منتخب الكاميرون، في مواصلة مسيرته المميزة من أجل تحقيق اللقب السادس في تاريخه، لكن طريقه لن يكون مفروشا بالورود في حال تخطى عقبة جامبيا حيث سيتأهل لمواجهة الفائز من المواجهة الأخرى التي ستجمع بين مصر والمغرب، بالدور نصف النهائي.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية اليوم الأحد حيث نجحت 8 منتخبات في التأهل لربع نهائي أمم افريقيا 2021 ، وهم: «مصر - السنغال - تونس - المغرب - جامبيا - بوركينا فاسو - الكاميرون».

بينما ودعت منتخبات " الجابون وغينيا ونيجيريا ومالاوي وكوت ديفوار ومالي والرأس الأخضر وجزر القمر".