تراند اليوم : مباراة الكاميرون بث مباشر .. مشاهدة مباراة الكاميرون بث مباشر الكاميرون اليوم ضد جامبيا مباراة الكاميرون وجامبيا بث مباشر

مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا بث مباشر cameroon vs gambia في كأس الأمم الأفريقية ، يتقابل منتخب الكاميرون مع خمصه منتخب جامبيا لحساب مواجهة ربع النهائي مساء اليوم السبت من منافسات بطولة امم افريقيا ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر ، وتقام المباراة على ارضية ملعب احمدو اهيدجو مستقبل علي منتخب الكاميرون المباراة واليوم والتي تنقل على بي ان ماكس.

تمكن منتخب الكاميرون من التاهل على حساب منتخب جزر القمر ضمن مواجهة دور ال 16 في الاسبوع الماضي من منافسات بطولة كاس الامم الافريقية ، وذلك بعد ان حقق الانتصار عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف ، واليوم سوف يلعب منتخب الكاميرون مباراة دور ربع النهائي من امم افريقيا امام خصمه منتخب جامبيا وسوف يدخل اليوم المباراة من اجل الانتصار وحصد بطاقة التاهل للعبور لنصف النهائي من البطولة.

فيما على الجانب الاخر ضمن مواجهة اليوم يتواجد منتخب جامبيا في اللقاء ضمن مواجهة ربع النهائي ، والتي سوف يبحث فيها اليوم هو الاخر عن الانتصار والحصول على بطاقة التاهل لنصف النهائي من منافسات بطولة كاس امم افريقيا ، وقد وصل منتخب جامبيا لمباراة اليوم بعد ان تمكن من الانتصار بهدف وحيد بدون رد في دور ال 16 من البطولة من امام خصمه منتخب غامبيا في المباراة التي انتهت بهدف وحيد.