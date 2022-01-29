تراند اليوم : مباراة الكاميرون مباشر .. مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر الكاميرون وجامبيا

بث مباشر مباراة الكاميرون وجامبيا cameroon vs gambia في كاس الامم الافريقيه اليوم السبت ، حيث من المقرر اليوم ان يصطدم المنتخب الكاميروني مستضيف النسخه الحاليه علي ارضه والذي تاهل بسهوله لهذا الدور من الكان مساء اليوم مع المنتخب الذي يشارك للمره الاولي في تاريخه في الكان المنتخب الجامبي وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وسوف تلعب مباراه الكاميرون وغامبيا الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو بدل من ملعب أوليمبي في مدينه ياوندي بعد احداث في مباراه دور ال16 ، وسوف تبدا اليوم الموافق 29 يناير مباراه الكاميرون وغامبيا في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الكاميرون وغامبيا

المنتخب الكاميروني يعتبر هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من منافسات النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الكاميروني منظم النسخه الحاليه من كاس الامم لم يوجد اي صعوبه في الوصول الي الدور ربع النهائي من البطوله وذلك عندما نجح في تخطي المنتخب العربي جزر القمر الذي يشارك للمره الاولي في الكان الاثنين وانتهت المباراه بفوز المنتخب الكاميروني الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، المنتخب الكاميروني اليوم سوف يدخل مباراه الدور ربع النهائي مع جامبيا بكل تركيز واحترام من اجل تحقيق الانتصار وعدم تلقي اي مفاجأة وحسم التاهل للدور نصف النهائي.

مباراة غامبيا والكاميرون يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر منتخب جامبيا فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الجامبي في اول مشاركه له في الكان كان قد استمرار في تحقيق المفاجات وذلك بعد ان نجح في الوصول الي هذا الدور من الكان بعد ان حقق الانتصار بركلات الجزاء علي المنتخب المالي في دور ال16بنتيجه ست اهداف مقابل خمس اهداف وذلك بعد انتهت المباراه في الوقت الاصلي تعادل السلبي ، المنتخب الجامبي هو الاخر الليله سوف يخوض القاء بتركيز من اجل الاستمرار في تحقيق المفاجات وتاهل علي حساب منظم البطوله لدور نصف النهائي.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة ضد غامبيا

تشكيلة الكاميرون المتوقعة ضد غامبيا مساء اليوم السبت في ربع النهائي من منافسات البطولة متوقع ان تضم التشكيلة في حراسة المرمي أندريه أونانا ، وفي خط الدفاع مايكل نجادو نجادجي - نوهو تولو - هارولد موكودي - كولينز فاي ، وفي خط الوسط أندريه زامبو أنجيسا - صامويل إيفس أوم جويت - مارتين هونجلا ، وفي خط الوسط نيكولا مومي نجامالو - فينسنت أبوبكر - كارل توكو إيكامبي.

تشكيلة غامبيا المتوقعة ضد الكاميرون

تشكيلة غامبيا المتوقعة ضد الكاميرون ضمن منافسات امم افريقيا اليوم في المواجهة متوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي بوبكر جاي ، وفي خط الدفاع جيمس جوميز - عمر كولي - نواه سونكو ساندبيرج ، وفي خط الوسط سيدي يانكو - إبريما داربوي - إيبو أدامز - يوسوفا بوب - إيبو توراي ، وفي خط الهجوم مامادو سيزاي - موسى بارو.