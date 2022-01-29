تراند اليوم : بث مباشر مصر .. مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة مصر والمغرب يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر

يتلقي في مواجهات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، كل من منتخبي مصر والمغرب وجهًا لوجه على ملعب أحمدو أهيدجو.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من تحقيق الفوز على كوت ديفوار في الدور السابق من خلال ركلات الجزاء الترجيحية، حيث قدم الفريق أفضل أداء له في البطولة تحت إمرة كارلوس كيروش.

بينما المنتخب المغربي، تمكن من تحويل تأخره أمام مالاوي إلى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعتبر المغرب أحد أفضل الفرق في البطولة حتى اللحظة، وهو ما يجعلها مرشح قوي للمنافسة على اللقب.

تشكيلة مصر والمغرب المتوقعة في كأس الأمم الإفريقية

مصر

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: حجازي – الونش – أشرف – توفيق.

خط الوسط: النني – السولية – تريزيجيه – مرموش – صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حكيمي – سايس – أكرد – ماسينا.

خط الوسط: ماي – أوناهي – لوزا – أمال الله – بوفال.

خط الهجوم: النصيري.