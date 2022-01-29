تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. بث مباشر الكاميرون وغامبيا بث مباشر مباراة الكاميرون وجامبيا اليوم مباشر HD

بث مباشر الكاميرون بث مباشر الكاميرون وغامبيا بث مباشر مباراة الكاميرون وجامبيا المنتخب الكاميروني الذي يرغب في الإقتراب من حصد هذه البطولة بشكل أكبر خاصة مع دوافع كبيرة منها أنها تقام علي ملاعبه وبين جماهيره، وبالتالي يرغب في التفوق علي حساب منافس جديد وهو المنتخب الجامبي من أجل الوصول إلي النصف النهائي مترقباً للمواجهة القوية ضد أحد منتخبي مصر أو المغرب، وبالتالي عليه أن يدخل هذه المواجهة أولاً ضد جامبيا بقوة كبيرة من أجل الفوز علي حساب المنافس وتخطي هذا الدور بإمتياز في ظل الأداء المتذبذب الذي يقدمه.

منتخب الكاميرون في المواجهة الماضية في الدور الـ 16 من البطولة، لعبت معه ظروف الخصم بشكل كبير من أجل الصعود وإكمال المشوار، وذلك بعد أن تفوق علي حساب منتخب جزر القمر بهدفين مقابل هدف في لقاء يرفع فيه القبعة للمنتخب الذي خرج من البطولة بشكل مشرف بعد أن عاني من إصابات كبيرة في صفوفه ولعبه اللقاء بمدافع في حراسة المرمي وإلي جانب طرد في أول اللقاء.

من جانب آخر منتخب جامبيا، والذي يواصل كتابة التاريخ في هذه البطولة، وذلك بعد أن نجح في الوصول إلي هذا الدور في تخطي لكافة التوقعات التي كانت تشير إلي خروجه من الدور الأول في المركز الأول، ولكنه نجح في تقديم أداء قوي وإستحق التأهل بجدارة وإستحقاق في دور المجموعات، ثم نجح في الفوز في لقاء الدور الماضي علي حساب منتخب غينيا بهدف دون رد، وبالتالي يطمح في إكمال مشواره في هذه البطولة عن تحقيق الفوز علي حساب الأسود الكاميرونية.

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