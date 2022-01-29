تراند اليوم : الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون HD مشاهدة مباراة الكاميرون بث مباشر ماتش الكاميرون بث مباشر مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر

البث المباشر لمباراة الكاميرون ضد غامبيا cameroon vs gambia يلتقي منتخب جامبيا الأول لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب أحمدو أهيدجو في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون على أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا على عدد من القنوات الرياضية مصحوبا بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

حقق منتخب جامبيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة والأخيرة في مجموعات كاس الأمم الافريقية بعد ان خاض منافسات ثلاث مباريات في دور المجموعات وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين من المباريات التي خاضها في دور المجموعات فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة للمباراة الثالثة حيث لم يهزم منتخب جامبيا في أي من مبارياته في دور المجموعات ليتأهل إلى دور الستة عشر بعد أن تساوى مع منتخب مالي في عدد النقاط وتأخر عنه بفارق الأهداف وفي دور الستة عشر تمكن من التفوق على منتخب غينيا بهدف نظيف وصل به إلى الدور الربع نهائي.

أما منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم فقد تمكن من تصدر ترتيب المجموعة الأولى بعد ان خاض منافسات ثلاث مباريات لم ينهزم في أي منها فيما تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين من المباريات التي خاضها في دور المجموعات فيما تعادل في مباراة واحدة ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه في دور المجموعات ليتأهل إلى دور الستة عشر حيث التقى مع منتخب جزر القمر وتمكن من تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد لينتقل بذلك إلى الدور الربع نهائي.