تراند اليوم : أسباب ظهور متحور NeoCov من كورونا في جنوب إفريقيا

أعلن مدير مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينتسبيرغ عن ظهور متحور كورونا الجديد NeoCov يرجع إلى أن طفرات الفيروس تحدث باستمرار، وأن اكتشافها يعتمد على شمولية العمل على دراستها.

وقال: "الطفرات تحدث باستمرار في البلدان التي يبلغ فيها مستوى التسلسل حوالي 100 ألف أو أكثر شهريا، ويتم دائما اكتشاف متغيرات جديدة، حيث يكون مستوى التسلسل حوالي 2 -4 آلاف، فلا جديد أبدا".

ووجد العلماء الصينيون أن فيروس كورونا NeoCov الذي تحمله الخفافيش في جنوب إفريقيا قريب من العامل المسبب لحمى الشرق الأوسط، ويمكن أن يدخل الخلايا بذات الطريقة التي يدخل بها فيروس كورونا "SARS-CoV-2".

من جهتها، أشارت الدوائر العلمية في جنوب إفريقيا إلى أن "هذا النوع تم اكتشافه عام 2017 أثناء دراسة عينات أنسجة الخفافيش المأخوذة في السنوات الخمس الماضية في شمال وجنوب البلاد"، كما تم التعرف على ذات الفيروس في الخفافيش في أوغندا ودول إفريقية أخرى.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أنها تتابع ظهور متحورات جديدة، بما فيها NeoCoV فيما "خطورتها لا تزال مجهولة بعد".