تراند اليوم : الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك مباشر HD بث مباشر الزمالك وسيراميكا يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر ماتش الزمالك بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة سيراميكا والزمالك بث مباشر serameka vs al zamalek في كأس الرابطة المصرية ، يستقبل ملعب ستاد المقاولون العرب مباراه الجوله الرابعه التى تقام فى بطوله كاس الرابطة المصريه فى المواجهه التى تجمع فريق الزمالك وفريق سيراميكا فى مرحله المجموعات فى مواجهه تقام اليوم الجمعه فى تمام الساعه الخامسه بتوقيت مصر مواجهه بين صاحب المركز الثالث وصاحب المركز الاخير فى المجموعه الثالثه

يدخل فريق الزمالك مباراه اليوم وهو فى المركز الاخير فى ترتيب المجموعه برصيد نقاط نقطه واحده تحصل عليه من لعبه ثلاثه مباريات لم يفز فى اي مباراه حتى الان وتعادل فى مباراه وخسر مبارتين ويسعى اليوم فى هذه المواجهه الرابعه الى محاوله الفوز والوصول للنقطه الرابعه فى هذه المجموعه القويه وتعويض الخساراه الكبيرة التى تلقاها فى اخر مباراه له امام فريق غزل المحلة

فى الجانب الاخر فريق سيراميكا الساعى هو الاخر الى الفوز والوصول للنقطه السابعه من خلال تفوقه على فريق الزمالك اليوم الفريق هو الاخر لعب ثلاثه مباريات فى المجموعه الثالثه فاز فى مباراه وتعادل فى مثلها وخسر مباراه واحده واستطاع تسجيل خمسه اهداف وتلقي شباكه اربعه اهداف فى الثلاث مباريات التى لعبها الفريق