تراند اليوم : الزمالك وسيراميكا مباشر .. الزمالك وسيراميكا بث مباشر HD البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا

البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ceramica-vs-al-zamalek يحل نادي الزمالك المصري في تمام الساعة الخامسة مساء الليلة بتوقيت القاهرة ضيفا علي نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي من المقرر ان تقام علي ستاد المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى على أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات اون تايم سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

خاض نادي سيراميكا كليوباترا ثلاث مباريات حتى الآن في النسخة الحالية من كأس الرابطة المصرية وتمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباريات الثلاث التي خاضها فيما لم ينهزم سوى في مباراة واحدة أيضا وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لإحدى مباريات نادي سيراميكا كليوباترا الثلاث في منافسات النسخة الحالية من كأس الرابطة المصرية ليتوقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا بذلك عند أربع نقاط ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة متساويا مع فريق فاركو في عدد النقاط.

أما نادي الزمالك أحد أقطاب كرة القدم المصرية فقد خيب آمال عشاقه ومحبيه بعد أن خاض منافسات ثلاث مباريات حتى الان دون ان يتمكن من تحقيق الفوز في أي من المباريات التي خاضها حتى الآن مكتفيا بتحقيق التعادل في مباراة واحدة فيما انهزم في مباراتين ليكتفي بالحصول على نقطة واحدة فقط من المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في منافسات كأس الرابطة الحالية ويتبقى له مباراتين في إطار منافسات دور المجموعات وتعتبر خسارته في مباراة الليلة خروج رسمي من البطولة.