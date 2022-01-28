تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وسيراميكا مشاهدة ماتش الزمالك وسيراميكا بث مباشر

مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وسيراميكا مشاهدة ماتش الزمالك وسيراميكا بث مباشر نادي الزمالك الذي فشل بشكل كبير في المواجهات الماضية يحاول أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة، خاصة بعد أن فشل الفريق في المواجهات الماضية، ويحاول أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة في مسيرته، خاصة في ظل الأداء السلبي الأخير، ولكن فرصة الفريق في التأهل من هذه المجموعة ستكون ممكنة في ظل الأوضاع التي تفيده بسبب نتائج المنافسين في هذه المجموعة.

نادي الزمالك في المواجهة الماضية تلقي خسارة كبيرة ضد نادي غزل المحلة، وذلك بثلاثة أهداف دون رد ، وبالتالي يأمل أن يكون لدي كارتيرون الفرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد الخصم، حتي يتمكن من إيجاد مركز أفضل في هذه الفرصة، وبالتالي يأمل في تعويض ما حدث في المواجهات الماضية.

المنافس نادي سيراميكا يحاول أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة في مسيرته، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي الزمالك من أجل العودة للمنافسة علي المركز الأول من جديد، أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مسيرته، خاصة بعد أن فشل الفريق في آخر مواجهاته، فهل ينجح بالفوز من جديد، ويعويض ما حدث ضد إنبي أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة لفريق هيثم شعبان.