تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك وسيراميكا بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر

بث مباشر الزمالك وسيراميكا بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشربث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا serameka vs al zamalek اليوم الجمعه في كاس الرابطه المصريه ، بعد ان جمع نقطه وحيده في اول ثلاث مباريات له في كاس الرابطه ينزل اليوم فريق الزمالك وهو يبحث عن تحقيق اول انتصار له في المجموعه والبقاء في المنافسه علي الصعود من المجموعه ضيفا ثقيلا اليوم علي صاحب المركز الثالث في المجموعه فريق سيراميكا وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات للنسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، وسوف يستضيف ملعب المقاولون العرب قمه مباريات هذه الجوله بين الزمالك وسيراميكا اليوم ، وسوف تنطلاق المواجهه اليوم في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الزمالك وسيراميكا

الزمالك يدخل لقاء اليوم خارج ارضه وذلك ضمن لقاءات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات للنسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، فريق الزمالك يدخل مباراه اليوم وهو يحتل المركز الاخير في المجموعه الثالثه من كاس الرابطه بنقطه واحده وذلك بعد ان خاض ثلاث مباريات الي الان وتعادل الفريق في مباراه واحده والتي كانت في بدايه مشوراه في البطوله وخسر اخر مبارتان لعبهم في المجموعه ، والخساره الاخيره لفريق الزمالك قبل مواجهه اليوم في البطوله كانت علي ارضه ومع فريق غزل المحله وقد خسر فريق الزمالك هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، واليوم فريق الزمالك سوف يخوض المباراه بكل تركيز من اجل تحقيق اول انتصار له في كاس الرابطه.

مباراة سيراميكا والزمالك يلا شوت

علي الجانب الاخر فريق سيراميكا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الرابعه من دور المجموعات للنسخه الاولي من كاس الرابطه ، فريق سيراميكا قبل مباراته مع الزمالك هو حاليا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الثالثه من دور المجموعات وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم سيراميكا بعد ان لعب ثلاث مباريات الي الان ومن خلالهم تمكن سيراميكا من تحقيق الانتصار في مباراه وتعادل في مباراه وخسر ايضا الفريق مباراه واحده ، واخر مباراه لعبها سيراميكا في المجموعه كانت مع فريق انبي وخسر سيراميكا هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف.