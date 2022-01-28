تراند اليوم : بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا .. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلاشوت مباشر

بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا .. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترايلاشوت مباشر بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا .. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترايلاشوت مباشر بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا .. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترايلاشوت مباشرويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز بعد الخسارة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تلعب اليوم الجمعة 28 يناير ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية والتي شهدت عددا من المفاجآت.

من جهة أخرى يأمل هيثم شعبان في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية وتجنب الخسارة خاصة في ظل حالة الاستقرار الفني والإداري التي يشهدها الفريق.

وسيكون موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة ومع وجود فقرات فنية تضم نجوم الكرة المصرية السابقين.

ومن المتوقع أن يحافظ كارتيرون على القوام الأساسي الذي خاض مباراة غزل المحلة، حيث سيتواجد محمد عواد في حراسة المرمى إلى جانب رباعي دفاعي (حازم إمام – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – حاتم أحمد)

وسيتواجد الثنائي طارق حامد وإسلام جابر في وسط الملعب الدفاعي خلف محمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وعمر السعيد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية برصيد 4 نقاط، ويتذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة واحدة.