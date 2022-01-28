تراند اليوم : دراسة: اكتشاف العلاقة بين "فيتامين الشمس" وأمراض المناعة

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة مستشفى بريغهام ببوسطن الأميركية، فوائد جديدة لفيتامين "د" تتعلق بأمراض المناعة الذاتية.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "أكاديمية التغذية"، فإن تناول المكملات التي تحتوي فيتامين "د"، يساعد في درء خطر الإصابة بالصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن الذين تناولوا 2000 وحدة دولية يوميا من "فيتامين الشمس د"، لمدة تزيد عن خمس سنوات، قللوا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسبة 22 في المئة، عند المقارنة مع نظرائهم ممن تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قالت أخصائية أمراض الروماتيزم في مستشفى بريجغام كارين كوستينبادير: "فيتامين د يرتبط بمستقبلات في خلايا الجهاز المناعي، لتشغيل مجموعة من الجينات المشاركة في وظيفة الجهاز المناعي".