تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 79 مترجمة facebook

بثت منصة نور بلاي مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقة 79 مترجمة للعربية وشهدت احداثاً مثيرة عقب مقتل المحارب جكتوغ على يد قائد المغول غيخاتو ونشوب معركة كبيرة بين عثمان ومحاربيه والمغول تنتهي باسر عثمان وانقاذه في اللحظات الأخيرة من قبل تورغوت ألب وكوسيس قبل إعدامه.

تورغوت ألب ينقذ كوسيس أثناء عملية نقله إلى الامبراطور، فيما ينجح كوسيس في المقابل في انقاذ تورغوت من قبضة نيكولا قبل قتله بلحظات.

غندوز ألب ينفي سالجان وزوجات عثمان وهم في الطريق يهاجمهم الصليبين وتقتل الأم سالجان.

عثمان يذهب للقاء السلطان مسعود فيقوم احد مساعدي غيخاتو بقتل السلطان بخنجر عثمان، ويدخل المغول لحجرة السلطان للقبض على عثمان الذي يقاومهم.