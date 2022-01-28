تراند اليوم : البرازيل مباشر .. بث مباشر البرازيل مشاهدة مباراة البرازيل والاكوادور اليوم بث مباشر مباراة البرازيل والاكوادور مباشر

متابعة مباراة البرازيل والاكوادور مباشر كورة لايف ecuador vs brazil ،حيث يحل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثانية عشر الا دقيقة من منتصف الليل، وذلك بتوقيت مكة المكرمة.

بث حصري لـ مباراة البرازيل والاكوادور مباشر يفتتح الستار عبر موقعنا في تمام الساعة العاشرة وتسع وخمسون دقيقة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة ،حيث يحل البرازيل ضيفا من العيار الثقيل على منتخب الإكوادور في المباراة التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام نهاية العام الحالي في قطر .

يدخل المنتخب البرازيلي سباق التصفيات المؤهلة لكاس العالم لعام 2022، بورقة الضمان التي تجعله متأهلا رسميا الي نهائيات كاس العالم المقبلة،والتي لم يغب عنها منذ انطلاقتها عام ١٩٣٠ وذلك بعد أن خاض منافسات ثلاثة عشر مباراة فقط دون أن ينهزم في أي منها حيث استطاع تحقيق الفوز في احدى عشر مباراة من المباريات الثلاثة عشر التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراتين ليصل رصيده إلى خمس وثلاثين نقطة متصدرا ترتيب المجموعة وكان أول الحاصلين على بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة.

فيما يخص منتخب الاكوادور الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة، فقد لعب الاكوادور أربعة عشر مباراة في نهائيات التصفيات الحالية في مشواره الكروي في سبيل الوصول الى حلم اللعب في نهائيات كأس العالم المقبلة إلا أنه اكتفى بتحقيق الفوز في نصف المباريات التي خاضها حتى الآن حيث تمكن من تحقيق الفوز في سبع مباريات من المباريات التي خاضها حتى الآن.