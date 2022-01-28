تراند اليوم : البرازيل بث مباشر .. البرازيل والاكوادور مباشر بث مباشر مباراة البرازيل والاكوادور HD البرازيل والاكوادور بث مباشر

بث مباشر مباراة البرازيل والاكوادورمنتخب البرازيل في هذه التصفيات نجح بتقديم أداء قوي للغاية، وبالتالي حسم الصعود بشكل مبكر إلي كأس العالم في قطر، وبالتالي يأمل في تجربة أكبر عدد من لاعبيه في هذه المواجهات المتبقية من التصفيات، وسيكون لقاءه ضد منتخب الإكوادور قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره خاصة أن المدير الفني للفريق يحاول توليف بعض اللاعبين الجدد في التشكيلة البرازيلية.

منتخب البرازيل يتواجد في المقدمة ب35 نقطة من إحدي عشر إنتصار في التصفيات وتعادلين فقط، بينما لم يتعرض للخسارة في أي مواجهة، ويحاول أن يخرج بنتيجة إيجابية جديدة في مشواره من أجل رفع رصيده للحفاظ علي المكانة والترتيب الأول.

بينما يحاول منتخب الإكوادور الوصول إلي ثلاث نقاط جديدة أو علي الأقل نقطة واحدة من أجل حسم التأهل إلي كأس العالم في قطر بشكل شبه رسمي، فهل ينجح بالوصول إلي العلامة الكاملة أم سيكون هناك صعوبة لتحقيق هذا الأمر في ظل الأداء البرازيلي القوي، وكانت الإكوادور في آخر لقاءاتها قد نجحت في الفوز علي حساب منتخب تشيلي في لقاء كان صعب.

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