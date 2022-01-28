تراند اليوم : بث مباشر البرازيل .. بث مباشر البرازيل والاكوادور بث مباشر مباراة البرازيل والاكوادور مشاهدة مباراة البرازيل مباشر

بث مباشر مباراة البرازيل والإكوادور ecuador vs brazil اليوم الخميس في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم ، يستعد فجر اليوم المنتخب البرازيلي الذي حسم التاهل لكاس العالم قبل نهايه التصفيات بكل سهوله ليحل ضيفا علي ثالث جدول ترتيب التصفيات منتخب الإكوادور وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه عشر من منافسات تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف يستضيف ملعب رودريجو باز ديلجادو اليوم مواجهه المنتخب البرازيلي وخصمه الاكوادوري وذلك في مواجهه قويه سوف يسعي من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه في التصفيات وبالاخص المنتخب الإكوادور الباحث عن الاقتراب من التاهل لكاس العالم ، وسوف تنطلاق المواجهه اليوم في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا بتوقيت القاهره.

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المنتخب البرازيلي يدخل مواجهه اليوم خارج ارضه وذلك ضمن مواجهات الجوله الخامسه عشر من تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، ويتصدر حاليا المنتخب البرازيلي جدول ترتيب تصفيات امريكا الجنوبيه وذلك بعد ان خاض 13 مباراه الي الان ومن جمع من خلالهم المنتخب 35 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في 11 مباراه وتعادل في مبارتان وقبل مواجهه الإكوادور لم يخسر المنتخب البرازيلي اي مباراه في التصفيات ، واخر مباراه لعبها المنتخب البرازيلي في التصفيات كانت مع منتخب الارجنيتين وقد تعادل المنتخب البرازيلي في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف وهو اليوم سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه وعدم تلقي اي خساره خلال مشوراه في التصفيات.

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وعلي الجانب الاخر المنتخب الاكوادوري فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه عشر من تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاكوادوري يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الثالث في جدول ترتيب التصفيات وذلك برصيد 23 نقطه جمعهم المنتخب الاكوادوري بعد ان خاض 14 مباراه الي الان في التصفيات ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب الاكوادوري قد حقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب الاكوادوري خمس مباريات قبل ان يستقبل البرازيل اليوم علي ارضه ، المنتخب الاكوادوري كان قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها في التصفيات والتي كانت علي حساب منتخب تشيلي وقد حقق المنتخب الاكوادوري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين دون رد.