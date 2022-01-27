تراند اليوم : لعبه العراق مباشر .. بث مباشر لعبة العراق وايران بث مباشر مباراة العراق وايران بث مباشر لعبة العراق اليوم مباشر

لعبه العراق مباشر بث مباشر لعبة العراق وايران بث مباشر مباراة العراق وايران بث مباشر لعبة العراق اليوم مباشر ومنتخب العراق يعيش أوضاع صعبة في المجموعة الحالية، وبالتالي يحاول أن يكون لديه إنتصار ثمين علي حساب منتخب إيران القوي، وبالتالي عليه أن يبذل مجهودات مضاعفة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية ثمينة في مشواره، خاصة أنه إذا نجح بالفوز سيرفع رصيده إلي سبع نقاط ويحصد المركز الثالث ولو بشكل مؤقت.

إستطاع منتخب إيران في انتزاع صدارة مجموعته بنجاح ولديه في جعبته 16 نقطة نجح في حصدهما من الفوز فى 5 مواجهات وتعادل وحيد ولم يتعرض لأي هزيمة حتي الآن ، وفي مواجهة اليوم يطمح لتحقيق الفوز حتي ينفرد بالصدارة ويوسع الفارق بشكل أكبر والتحلق بعيداً علي صدارة المجموعة ، وفي الجولة الماضية له إستطاع الفوز والتغلب علي منتخب سوريا بثلاثية نظيفة دون رد ، واليوم يواجه منتخب العراق ويتمني بكل جدية أن يحقق هذا الفوز بشكل كبير.

من جانب آخر منتخب العراق يحاول بشكل كبير بأن لا يفرط في النقاط ولا يهدرها بسهولة اليوم حتي يحقق أول إنتصار له بعد تعرضه لأربعة تعادلات وهزيمتان ، فقد خسر من كوريا الجنوبية فى الجولة الماضية بثلاثية نظيفة دون رد ، ويسعي لتعويض هذه الخسارة بالفوز اليوم ، فهو يستوعب بأنها مباراة ستكون صعبة وقوية أمام منتخب قوي ينافس بكامل القوة والصلابة علي الصدارة.