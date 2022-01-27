تراند اليوم : لعبة العراق مباشر .. بث مباشر العراق وايران بث مباشر مباراة العراق وايران HD لعبة العراق وايران بث مباشر الان

لعبة العراق مباشر بث مباشر العراق وايران بث مباشر مباراة العراق وايران HD لعبة العراق وايران بث مباشر الان بث مباشر لعبة العراق وايران يواجه مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم زيليكو بتروفيتش منتخب ايران و هو على التشكيل الآتي: علاء عباس، أحمد فرحان، حسين علي، حسين جبار، محمد عبود، سعد عبد الأمير، حسن رائد، أحمد إبراهيم، علي فائز، شيركو كريم، فهد طالب، و من المعلوم أن يأخذ المنتخب الإيراني الصدارة في ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات و هذا بعد تسجيل 16 نقطة، وهذا بعد ان استطاع مواجهة 6 مباريات البطولة، استطاع من خلال هذه المباريات الستة أن يحصل على الفوز خمس مباريات والتعادل في أحد المباريات.

تشكيلة العراق ضد إيران

يعتبر المنتخب العراقي من المنتخبات العربية القوية ولم يستطع الفوز في أي مباراة من مباريات التصفيات الآسيوية وذلك ضمن موسمها الحاضر، وقد حصل على التعادل في اربع مباريات، وتمت هزيمته في مباريتين أخريين، واحتل المنتخب العراقي المركز الخامس بالترتيب برصيد نقاط لم تتجاوز ال 4 نقاط فقط

تتالف من: فهد طالب - علي فائز - احمد ابراهيم- ضرغام اسماعيل-شيركو كريم- صفاء هادي - امجد عطوان - امير العماري - بشار رسن - همام طارق - ايمن حسين.