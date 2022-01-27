تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي وسموحه بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة HD مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الاهلي وسموحه smouha vs al ahly اليوم الخميس في كاس الرابطه المصريه ، من المقرر اليوم ان يحل فريق الاهلي وهو يبحث عن تحقيق اول انتصار له في المجموعه بعد ان تعادل في اول ثلاث مباريات له في المجموعه ضيفا ثقيلا مساء اليوم علي ثالث المجموعه فريق سموحه وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لنسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، وسوف تلعب الليله مواجهه الاهلي وسموحه علي ارضيه ملعب الإسكندرية معقل سموحه والذي سوف يستقبل عليه الاهلي في قمه لقاءات هذه الجوله ،وسوف تبدا اليوم المباراه في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الأهلي وسموحة

الاهلي يدخل لقاء اليوم خارج ارضه وذلك لحساب لقاءات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لنسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم وعلي ارضه كان قد فشل لمباراه الثالثه في تحقيق الانتصار وذلك بعد ان تعادل في الجوله الثالثه مع فريق المقاولون العرب الجمعه الماضيه وذلك بنتيجه هدف مقابل هدف ، ويحتل الاهلي حاليا في المجموعه الاولي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان تعادل في اول ثلاث مباريات لعبهم في البطوله ،فريق الاهلي سوف يدخل مواجهه اليوم بلكل قوه وتركيز ايضا من اجل تحقيق اول انتصار له في المجموعه.

مباراة سموحة والأهلي يلا شوت

فيما فريق سموحه فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الرابعه من منافسات كاس الرابطه المصريه في النسخه الاولي ، فريق سموحه حاليا هو صاحب المركز الثالث في المجموعه الاولي وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم سموحه بعد ان خاض هو الاخر ثلاث مباريات ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في مباراه وتعادل في مباراه وخسر الفريق مباراه واحده ، وقبل ان يستقبل علي ارضه الاهلي كان تعادل فريق سموحه خارج ارضه في الجوله الماضيه وذلك مع فريق البنك الاهلي وانتهت المباراه بتعادل بدون اهداف ، فريق سموحه هو الاخر اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.