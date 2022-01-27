تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر مباراة الاهليHD بث مباشر الاهلي وسموحة بث مباشر مباراه الاهلي وسموحه مباراه الاهلي وسموحه مباشر

البث المباشر لمباراة الأهلي ضد سموحة smouha vs al-ahly يستضيف نادي سموحة الرياضي على ملعبه في ستاد الإسكندرية مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط فريق الأهلي المصري في المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية على أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات اون تايم سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

يتنافس كلا الفريقين في إطار منافسات المجموعة الثانية من مجموعات كأس الرابطة المصرية حيث خاض نادي سموحة ثلاث مباريات حتى الآن في منافسات البطولة وتمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباريات الثلاث التي خاض منافساتها حتى الآن فيما لم ينهزم سوى في مباراة واحدة فقط حيث كان التعادل هو النتيجة الحاسمة للمباراة الثالثة ليتوقف رصيد نادي سموحة عند أربعة نقاط ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة متساويا مع نادي المقاولون العرب في عدد النقاط وان كان يتأخر عنه بفارق الأهداف.

أما النادي الأهلي فقد خيب بشكل مفاجئ آمال عشاقه ومحبيه بعدما فشل في تحقيق أي فوز في المباريات الثلاث التي خاض منافساتها حتى الآن حيث لم يتمكن الأهلي المصري من الانتصار حتى الان وان كان قد حافظ على سجله خاليا من الهزائم حيث كان التعادل هو النتيجة الحاسمة للمباريات الثلاث التي خاض منافساتها نادي الأهلي المصري حتى الآن ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط ويحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية بنهاية الجولة الثالثة ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق فوزه الأول في مباراة الليلة.