تراند اليوم : بث مباشر مباراة العراق .. بث مباشر العراق وايران بث مباشر مباراة العراق وايران مشاهدة مباراة العراق مباشر HD

بث مباشر مباراة العراق بث مباشر العراق وايران بث مباشر مباراة العراق وايران مباراة العراق مباشر مباراة العراق وايران اليوم في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 دور المجموعات الجولة الأولى ضمن مباريات يوم الثلاثاء7 سبتمبر 2021،المقرار اقامتة علي استاد “خليفة الدولي” وينتمي منتخب العراق وايران الي المجموعة B التي تتكون من ستة منتخبات من مختلف أنحاء القارة الآسيوية والتي تضم كلا من منتخب إيران ومنتخب سوريا ومنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب لبنان ومنتخب الإمارات. مباراة منتخب العراق القادمة.

مباراة المنتخب العراقي القادمة ضد إيران

يدرك منتخبنا العراقي ويستوعب تماماً مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة منتخب ايران وصلابتة، ومدي تلقائة و مدي المستوي الجيد الذي يقدمة دائماً، لذلك سيحاول مدرب فريق العراق الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة الي حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، من أجل الفوز في القاء. العراق اليوم.

موعد مباراة العراق ايران تصفيات آسيا.

العراق وايران تنقل مباراة العراق وايران في التوقيت التالي:

الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت السعودية .

الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت مصر .

الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت الأردن.

الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت سوريا .

الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت لبنان .

الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت العراق .

الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت السودان .

الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت اليمن .

الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 17:00 صباحاً بتوقيت تونس .

الساعة :17:00صباحاً بتوقيت الجزائر .

القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة لمباراة العراق

تنقل مباراة العراق وايران بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 علي قناة الرابعة TV وقامت قناة الرابعة المسؤلة عن نقل مباراة العراق وايران يلا شوت في تصفيات آسيا يلا شوت، وتغطية جميع احداث المباراة وتفصيلة بالكامل منذ انطلاق المباراة حتى النهاية، بتعين خليل البلوشي معلقاً على لعبة العراق وايران في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. لعبة العراق.

تردد قناة الرابعة TV الناقلة لمباراة منتخب العراق وايران

تردد قناة الرابعة TVالمتعلقة بنقل مباراة العراق كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11515

الجودة: SD

الاستقطاب: أفقي