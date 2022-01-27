تراند اليوم : بث مباشر سوريا وامارات .. مشاهدة مباراة سوريا والامارات بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا اليوم مباشر

البث المباشر لمباراة سوريا ضد الإمارات uae vs syria يستضيف منتخب الإمارات العربية المتحدة الأول لكرة القدم على استاد آل مكتوم بنادي النصر منتخب سوريا الأول لكرة القدم في المباراة التي تقرر أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ التي ستقام نهاية العام الحالي في قطر وقد تقرر أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت.

يتنافس كلا المنتخبين في اطار منافسات المجموعة الأولى من مجموعات تصفيات قارة آسيا في كأس العالم المؤهلة الى نهائيات مونديال ٢٠٢٢ الذي سيقام في قطر نهاية العام المقبل حيث خاض المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم منافسات ست مباريات حتى الآن لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط من المباريات الست التي خاضها حتى الآن فيما انهزم في مباراتين وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيد منتخب الإمارات العربية المتحدة عند خمس نقاط.

أما منتخب سوريا الأول لكرة القدم فقد خاض منافسات ست مباريات أيضا حتى الان في منافسات الموسم الحالي وتمكن من تحقيق التعادل في مباراتين فقط حيث كانت هذه أفضل ما حققه من نتائج حتى الآن حيث لم يتمكن منتخب سوريا الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز في أي من المباريات الست التي خاضها حتى الآن فيما ذاق عناصره مرارة وحسرة الهزيمة في أربع مباريات ليتوقف رصيده عند نقطتين فقط ليحتل المركز السادس والأخير في ترتيب المجموعة الأولى ويتبقى له أربعة مباريات في اطار التصفيات.