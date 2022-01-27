تراند اليوم : مباراة سوريا مباشر .. بث مباشر الامارات وسوريا بث مباشر مباراة سوريا والامارات بث مباشر مباراة الامارات اليوم مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة الامارات وسوريا بث مباشر uae vs syria في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، يستضيف ملعب استاد آل مكتوم مباراه المنتخب الاماراتي والمنتخب السورى اليوم ضمن مباريات الجوله السابعه فى مرحله المجموعات اليوم ضمن مباريات المجموعه الاولى التى تضم المنتخبين وكلاهما يسعى الى الفوز والحصول على نقاط هذه المواجهه القويه ويفرق بينهم فى ترتيب المجموعه اربعه نقاط

يدخل المنتخب الاماراتى صاحب المركز الثالث مباراته السابعه اليوم امام منتخب سوريا وهو قادم من فوز هام فى مباراته الاخيرة امام منتخب لبنان بهدف للاشئ ولعب المنتخب الاماراتى فى هذه المجموعه الاولي سته مباريات فاز فيهم فى مباراه واحده وتعادل فى ثلاثه مباريات وخسر مبارتين وتحصل على سته نقاط اى ما يعادل نقطه فى كل مباراه لعبها المنتخب الاماراتى

فى الجهه المقابله صاحب المركز الاخير فى المجموعه برصيد نقاط نقطتين فقط المنتخب السوري الذى يسعى هو الاخر اليوم امام منتخب الامارات الي التغلب عليه والفوز والوصول للنقطه الخامسه من خلال مباراه اليوم المنتخب السوري كانت اخر مواجهه له فى هذه التصفيات امام منتخب ايران وخسر بثلاثه اهداف مقابل لاشئ