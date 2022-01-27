تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي وسموحة بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر مباراة الاهلي اليوم مباشر

ماتش الاهلي مباشر ماتش الاهلي وسموحة بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر مباراة الاهلي مباراة الاهلي اليوم مباشر يبحث النادي الأهلي بنجومه الكبار في هذه المواجهة ضد الفريق السكندري أن يكون الإنسجام اللازم من أجل الإستعداد القوي لكأس العالم للأندية المقبل في الإمارات العربية المتحدة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب نادي سموحة السكندري ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره، أم سيكون لدي نادي سموحة الفرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنه منذ بداية البطولة ولديه نتائج سلبية ، لأنه يشارك بالشباب.

إستطاع ناشئين النادي الأهلي في الحصول علي ثلاثة نقاط من ثلاث تعادلات علي التوالى ، وبكامل التركيز والثقة التي إكتسبها اللاعبون يحتاجون لتحقيق الإنتصار أيضاً في هذه المواجهة الهامة حتي يتمكن المارد الأحمر في المنافسة علي صدارة مجموعته التي يرأسها ، فقد يأتي حالياً في الترتيب الخامس ولديه في جعبته ثلاثة نقاط ، وتعادل الشياطين الحُمر أمام نادي المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف مقابل هدف مثله ، وجاء الهدف عن طريق اللاعب زياد طارق فى الدقيقة 55 من عُمر الشوط الثاني.

يحاول نادي سموحة أن ينتصر ويتفوق علي المارد الأحمر اليوم مستغل بأنه سيخوض اللقاء باللاعبين الناشئين البدلاء نظراً لإستبعاد اللاعبون لمشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية ، فقد يحتاج نادي سموحة لتحقيق إنتصاراً هاماً حتي يحسن وضعه وترتيبه بالمجموعه بشكل أفضل ، فقد يحتل المركز الثالث حالياً برصيد أربعة نقاط ويسعي للمنافسة علي القمة.