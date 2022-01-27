تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. الاهلي وسموحه مباشر HD بث مباشر الاهلي وسموحة بث مباشر الاهلي وسموحه HD

الاهلي وسموحه مباشر مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر بث مباشر مباراه الاهلي وسموحه بث مباشر الاهلي وسموحه بث مباشر الاهلي وسموحة بث مباشر مباراة الاهلي يلتقي الأهلي ضد سموحة اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في المباراة التي تُقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجوعات، وفي السطور القادمة نستعرض تشكيلة الأهلي لمباراة سموحة اليوم.

تشكيلة الأهلي لمباراة سموحة

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيلة الأحمر لمواجهة سموحة اليوم في كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يعود موسيماني للأسماء الأساسية من أجل تجهيزهم لكأس العالم للأندية، وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – حسين الشحات.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

يتواجد الأهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، وذلك بعد أن تعادل الاحمر في مبارياته الثلاث في البطولة حتى الآن.

ويأتي الترتيب كالتالي:

الإسماعيلي: 5 نقاط.

الجونة: 4 نقاط.

المقاولون العرب: 4 نقاط.

سموحة: 4 نقاط.

الأهلي: 3 نقاط.

البنك الأهلي: نقطتين.