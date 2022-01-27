تراند اليوم : مباراة العراق مباشر .. لعبة العراق وايران مباشر لعبه العراق مباشر لعبه العراق وايران بث مباشر

يلتقي منتخب العراق مع غريمه الإيراني اليوم الخميس على ملعب آزادي ضمن تصفيات المجموعة الأولى النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل أسود الرافدين المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات، فيما يأتي الإيرانيون في المركز الأول برصيد 16 نقطة من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 2 بتعليق حازم عبد السلام والقناة الرياضية السعودية SSC6 HD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة العراق المتوقعة أمام إيران اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-2-4):

المدرب: زيليكو بيتروفيتش.

حراسة المرمى: فهد طالب.

خط الدفاع: شيركو كريم، علي فائز، أحمد إبراهيم، حسن رائد.

خط الوسط: سعد عبد الأمير، محمد عبود.

خط الهجوم: حسين جبار، حسين علي، أحمد فرحان، علاء عباس.