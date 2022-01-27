الارشيف / منوعات

تراند اليوم : مباراة العراق مباشر .. لعبة العراق وايران مباشر لعبه العراق مباشر لعبه العراق وايران بث مباشر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

يلتقي منتخب العراق مع غريمه الإيراني اليوم الخميس على ملعب آزادي ضمن تصفيات المجموعة الأولى النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل أسود الرافدين المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات، فيما يأتي الإيرانيون في المركز الأول برصيد 16 نقطة من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي  Abu Dhabi Sports Asia 2 بتعليق حازم عبد السلام والقناة الرياضية SSC6 HD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة العراق المتوقعة أمام إيران اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-2-4):

المدرب: زيليكو بيتروفيتش.

حراسة المرمى: فهد طالب.
خط الدفاع: شيركو كريم، علي فائز، أحمد إبراهيم، حسن رائد.
خط الوسط: سعد عبد الأمير، محمد عبود.
خط الهجوم: حسين جبار، حسين علي، أحمد فرحان، علاء عباس.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا