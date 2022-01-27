تراند اليوم : لعبه العراق وايران مباشر .. مباراة العراق اليوم بث مباشر لعبه العراق وايران بث مباشر HD بث مباشر العراق وايران اليوم HD

مباراة العراق اليوم بث مباشر لعبه العراق وايران مباشر لعبه العراق وايران بث مباشر بث مباشر العراق وايران اليوم مشاهدة مباراة ايران والعراق بث مباشر iran vs iraq في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، يستضيف متصدر ترتيب المجموعه الاولي منتخب ايران اليوم على ملعب ازادي يستقبل منتخب العراق صاحب المركز الخامس اليوم ضمن مباريات الجوله السابعه فى مرجلة المجموعه ضمن تصفيات كاس العالم فى مواجهه قويه تقام بين المنتخبين اليوم فى تمام الساعه الرابعه والنصف بتوقيت مصر

يسعى منتخب ايران اليوم فى هذه المواجهه القويه الى الفوز على المنتخب العراقي والانفراد بصدرااه المجموعه والابتعاد عن المنتخب الكورى الذى يفرق عنه فى ترتيب هذه المجموعه نقطتين فقط ولعب منتخب ايران فى هذه المجموعه سته مباريات فاز فيهم فى خمسه مباريات وتعادل فى مباراه ولم يتلقي اي خساراه حتى الان فى هذه التصفيات وجمع 16 نقطه من هذه المباريات

فى الجهه الاخرى صاحب المركز الخامس فى هذه المجموعه المنتخب العراقى الذى لم يستطع الفوز فى اي مباراه من السته مباريات التى لعبهم حتى الان ويسعى اليوم الى محاوله الحصول على اول انتصار له فى هذه المجموعه برغم انه يتواجد فى مركز متاخر استطاع فقط التعادل فى اربعه مباريات والخساراه فى مبارتين وجمع اربعه نقاط فقط