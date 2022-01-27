تراند اليوم : بث مباشر سوريا .. بث مباشر سوريا والامارات بث مباشر مباراة الامارات وسوريا مشاهدة مباراة سوريا اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الامارات ضد سوريا uae vs syria في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم اليوم الخميس ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل المنتخب الاماراتي الذي حقق انتصارها الاول له خارج ارضه في الجوله الماضيه في المجموعه علي ارضيه ملعبه اليوم صاحب المركز الاخير في المجموعه المنتخب السوري مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه ضمن مباريات المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تقام مباراه الامارات وسوريا اليوم علي ارضيه ملعب آل مكتوم معقل المنتخب الامراتي والذي سوف يستقبل اليوم نظيره السوري في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا مباراه الامارات وسوريا اليوم في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره.

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المنتخب الاماراتي هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاماراتي قبل مواجهه اليوم وفي الجوله الماضيه كان قد تمكن من تحقيق اول انتصار له في المرحله النهائيه من التصفيات وذلك عندما حقق الانتصار علي منتخب لبنان في الجوله السادسه و حقق المنتخب الاماراتي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدف مقابل لاشئ ، ويحتل حاليا المنتخب الاماراتي المركز الثالث في المجموعه الاولي برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان خاض 6 مباريات ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب الاماراتي الانتصار في مباراه واحده وتعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب مبارتان قبل مواجهه سوريا.

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وعلي الجانب الاخر المنتخب السوري فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الجوله السابعه من دور المجموعات للمرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب السوري قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الاخير في المجموعه الاولي برصيد نقطين وذلك بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات في المجموعه ومن خلالهم تعادل المنتخب السوري في مبارتان وخسر المنتخب اربع مباريات قبل مباراته مع المنتخب الاماراتي ، واخر مباراه لعبها المنتخب السوري في التصفيات كانت مع منتخب ايران وخسر المنتخب السوري هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.