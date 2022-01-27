تراند اليوم : بث مباشر لبنان .. بث مباشر لبنان وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة لبنان وكوريا الجنوبية HD

بث مباشر مباراة لبنان وكوريا الجنوبية south korea vs lebanon اليوم الخميس في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ،حيث من المقرر اليوم ان يستقبل المنتخب الكوري الجنوبي ثاني المجموعه الاولي والباحث عن تعزيز مركزه في المجموعه علي ارضيه ملعبه اليوم خصمه صاحب المركز الرابع في المجموعه المنتخب اللبناني اليوم الموافق 27 يناير وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه من منافسات دور المجموعات للمرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تقام اليوم مباراه لبنان و كوريا الجونبيه علي ارضيه ملعب صيدا وذلك في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره.

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المنتخب اللبناني يعتبر هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله السابعه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب اللبناني قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعه الاولي برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان خاض 6 مباريات الي الان ومن خلال هذه المباريات حقق المنتخب اللبناني الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب ثلاث مباريات قبل مباراته مع نظيره الكوري ، وكانت اخر مباراه يلعبها المنتخب اللبناني في التصفيات كانت علي ارضه مع خصمه المنتخب الاماراتي وخسر المنتخب اللبناني هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ.

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علي الجانب الاخر المنتخب الكوري الجنوبي فهو صاحب الارض في لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات الاياب من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، وحاليا المنتخب الكوري يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه من المرحله النهائيه وذلك برصيد 14 نقطه جمعهم المنتخب الكوري بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات الي الان ومن خلالهم كان المنتخب الكوري قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان ولم يخسر المنتخب الكوري اي لقاء مباراه لقاء لبنان ، واخر مباراه لعبها المنتخب الكوري في التصفيات كانت مع منتخب العراق خارج ارضه وقد حقق المنتخب الكوري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.