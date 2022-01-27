تراند اليوم : أمريكا تطرد دفعة جديدة من أفرادها لرفضهم تلقي لقاح كورونا

كشفت البحرية الأمريكية عن طرد 23 بحارا إضافيا من الخدمة بعد أن رفضوا الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وهذا الإجراء يرفع العدد الإجمالي للأفراد المطرودين من الخدمة إلى 45 بعد أن طردت البحرية 22 بحارا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأعلن البنتاغون في أواخر أغسطس أن لقاح كوفيد-19 سيكون إلزاميا لجميع أفراد الخدمة. وعلى الرغم من التفويض والموعد النهائي الذي انقضى منذ فترة طويلة، لا يزال هناك 5035 بحارا في الخدمة الفعلية غير ملقحين، تقدم 3258 منهم بطلبات للحصول على إعفاء ديني.

ومنحت البحرية 10 إعفاءات طبية دائمة و259 إعفاء طبيا مؤقتا و59 إعفاء إداريا للبحارة في الخدمة الفعلية. كما حصل سبعة بحارة احتياطيين على إعفاءات طبية مؤقتة.