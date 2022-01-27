تراند اليوم : بث مباشر العراق ... بث مباشر لعبة العراق HD بث مباشر لعبه العراق وايران بث مباشر العراق وايران اليوم مباشر HD

بث مباشر لعبة العراق بث مباشر لعبه العراق وايران بث مباشر مشاهدة مباراة العراق ضد ايران iran vs iraq اليوم الخميس في المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، من المقرر اليوم ان يحل المنتخب العراقي الباحث عن البقاء في المنافسه علي التاهل لكاس العالم ضيفا ثقيلا علي متصدر المجموعه الاولي السعي هو الاخر الاقتراب من التاهل المنتخب الايراني اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه من المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مباراه العراق وايران اليوم علي ارضيه ملعب آزادي معقل المنتخب الايراني والذي سوف يستقبل عليه اليوم خصمه العراقي في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وفي تمام الساعه الرابعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره سوف تنطلاق مواجهه العراق وايران اليوم.

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المنتخب العراقي هو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله السابعه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ،وحاليا المنتخب العراقي هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم المنتخب العراقي بعد ان خاض 6 مباريات الي الان ومن خلال هذه المباريات لم يحقق المنتخب العراقي اي انتصار ولكن تعادل في اربع مباريات وخسر مبارتان ، واخر مباراه لعبها المنتخب العراقي في التصفيات كانت مع منتخب كوريا الجنوبيه وقد خسر المنتخب العراقي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ واليوم هو علي ارضه سوف يسعي المنتخب العراقي لتحقيق اول انتصار له في المجموعه من اجل البقاء في المنافسه علي الصعود لكاس العالم.

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علي الجانب الاخر منتخب ايران فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاياب من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الايراني قبل مواجهه اليوم هو متصدر المجموعه الاولي من المرحله النهائيه برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب الايراني قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراه واحده ، المنتخب الايراني قبل مباراته خارج ارضه في هذه الجوله كان قد حقق الانتصار خارج ارضه في الجوله السادسه وذلك علي حساب منتخب سوريا وحقق المنتخب الايراني الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.