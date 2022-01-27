تراند اليوم : عملية طعن في مقر سوني.. وشرطة لندن تطوّق المكان

قالت الشرطة البريطانية المسلحة،اليوم الجمعة، إنها تتعامل مع حادثة بمقر شركة سوني في كينزنجتون يالعاصمة لندن.

وكشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن شخصين جرحا في مقر سوني، المتواجد غرب لندن، مشيرا إلى أن الشرطة المسلحة تتواجد في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر "نحن على علم بالواقعة.. الشرطة في الساحة الآن بما في ذلك خدمة لندن للإسعاف."

وقالت الشرطة البريطانية إن الحادثة لا تتصل بالإرهاب ولا أدلة على استخدام أسلحة نارية، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على شخص.

وتابعت "في هذا الوقت نعتقد أن شخصين قد أصيبا. الحادث مستمر"، مضيفة أن عمليات إجلاء تجري كإجراء احترازي في موقع حادثة كينزنجتون.