تراند اليوم : كندة علوش ترزق بطفلتها الأولى من هذا الفنان المشهور وهذه أول صورة لها

القاهرة / الخليج 365

رُزقت الفنانة السورية الشهيرة كندة علوش طفلتها الأولى من زوجها الفنان عمرو يوسف مساء اليوم، الجمعة، وحرص عمرو على مشاركة جمهوره بصورة لها.

ونشر عمرو يوسف عبر حسابه على انستجرام أول صورة لطفلته، حيث ظهر وهو يحملها وينظر لها، وعلّق قائلًا: "الحمد لله والشكر لله وصلت بنتنا بالسلامة"، لتنهال عليه التعلقات والمباركات التي تتمنى لزوجته وطفلته السلامة.





ولم يكشف عمرو يوسف بعد عن اسم طفلتها الأولى، لكن تداولت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أنهما استقرا على تسميتها "شوق".

وكان الثنائي كندة علوش وعمرو يوسف كانا قد حرصا على إخفاء الحمل في فترته الأولى، لكنهما لم يستطعا إخفاءه بعدما تم تداول صورة لها بمعالم الحمل الواضحة، في عيد ميلاد شقيقة الفنان عباس أبو الحسن، ثم بدأوا في الإعلان عنه رسميًا بعد ذلك.







حيث نشرت كندة علوش للمرة الأولى صورة تستعرض بها حملها برفقة زوجها في لقطة رومانسية لهما، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. دعواتكم".