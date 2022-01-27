تراند اليوم : ارطغرل 122 :: ارطغرل الحلقة 122 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 1 مترجمة : أرطغرل يقتل رسول المغول ويطلب الزواج من هاندا سورال

تستمر الدراما التركية قيامة ارطغرل بمزيد من التشويق بعرض سيرة الغازي ارطغرل وإبنه عثمان مؤسس الخلافة العثمانية ،وتوثق سلسلة قيامة ارطغرل الموسم الخامس صراعات الدولة السلوجقية في ظل التوغل المغولي وظهور الخونة والجواسيس، وحاز مسلسل ارطغرل في أجزائه الماضية على أكثر من مليار ونصف مشاهدة حول العالم، محققاً الصدارة الاولى في ترتيبع الريتنغ من حيث عدد المشاهدات

ويتحدث ارطغرل في الحلقة الاولى من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس 122 عن الصعاب التي تحملها بعد موت زوجته حليمة، في تربية أبناءه من جهة ، وإصراره على بقاء قبيلته وسوغوت واقفة رغم مؤامرات المغول.

ويقول ارطغرل لوالدته" بينما كنت أحاول أن أبقي قبيلتي وسوغوت واقفة على قدميها رغم المغول ورغم الدولة السلوجقية المتهالكة، كانت المسألة هي الأبوة يا أمي".

الأم هايماه تقول لأرطغرل " لم تقم بواجب الأبوة فقط بل الأمومة أيضا، وعليك أن تتزوج بعد الأن".

وتنشب معركة بين عثمان وقطاع طرق يصاب خلالها عثمان بجراح خطرة، وخلالها تتدخل هاندا سورال ابنة اكبر اعداء ارطغرل من المغول ،وتنقذه، وتنقاد به لقبيلة الكاي هرباً من أهلها الذين يسعون لقتلها".

وفي احداث الحلقة الاولى من قيامة ارطغرل الموسم الخامس يضرب ارطغرل ابنه غندوز لكسب أموال حرام " ويقول له أرطغرل كيف تأخذ دون أن تعلم إن كان كسبه حلال ام حرام".

ويأتي وفد من المغول لأرطغرل في سوغوت ويبلغه بأنهم أصبحوا أصحاب هذه الارض بعد الآن، فيقوم أرطغرل بقتله.

وتقول له هاندا سورال " لقدر ميت بنفسك وبقبيلته إلى التهلكة يا ارطغرل من أجلي " فيرد أرطغرل عليها لا ارمي نفسي فقط من أجلك بل أرمي العالم بأسره في النار.

قائد الصليبين يذكر صاحب المعبد بأن يدعو للسيد ارطغرل لأنه حماهم من المغول.وتنشب معركة حامية بين ارطغرل والمغول الذين يقولون بأنهم سيرسلون رجال ارطغرل إلى الرب الأحمر.

هاندا سورال تسأل الأم هايماه وحفصة لماذا لم يتزوج أرطغرل حتى الآن فترد عليها بأنه كان لديه قصة حب كالأساطير من السلطانة حليمة.

ويوثق مسلسل قيامة ارطغرل حقبة من تاريخ ومجد الاتراك المؤسسين للخلافة العثمانية، وسيرة الغازي أرطغرل وصراعاته من الخونة والجواسيس، ومحاربته للبيزنطيين والمغول، في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة لقائد إسلامي كالفارس أرطغرل.ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

قيامة ارطغرل الحلقة 122 بجودة عالية بدون تقطيع تابع لايف اون لاين مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 122 مسلسل ارطغرل 122 سنتعرف من خلال هذه المقالة على مواعيد مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 122 من مجموع حلقات مسلسل ارطغرل 122 المسلسل، والسابعة من الجزء الخامس، ويعد هذ المسلسل الأكثر بحثاً عن حلقاته عبر جوجل واليوتيوب خلال الشهرين الأخيرين مترجما وغير مدبلج، ارطغرل هو مسلسل تركي تدور قصته في القرن الثالث عشر عن الرجل الذي هو والد عثمان الأول مسلسل ارطغرل 122 مؤسس الدولة العثمانية، ويحقق المسلسل نسب عالية من المشاهدات في حلقاته سواء كان ذلك من خلال القنوات الناقلة له عبر التلفزيون فضائياً، أو من خلال المشاهدة عبر الأنترنت.مسلسل ارطغرل نجاحه يمتد في العديد من الدول مسلسل ارطغرل 122 العربية وغير العربية، لكن نجاحه الكبير كان في الدول الإسلامية تحديداً.

وبدء تصوير مسلسل قيامة ارطغرل 122 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 122 ارطغرل، في عام 2014، وقد عرضت أولى الحلقات من الجزء الأول في 10 ديسمبر 2014، ثم بدأ عرض حلقات الموسم الثاني في شهر سبتمبر 2015، ثم تم عرض الموسم الثالث في شهر نوفمبر 2016، ارطغرل 122 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 122 وتملك قناة TRT الأولى حقوق البث الخاصة بأحداث المسلسل، ويتم عرض حلقات المسلسل في أكثر من 10 دول حول العالم بلغات مختلفة، مثل بلغاريا، رومانيا، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 122 وباكستان، والمجر، واليونان، وقطر، ارطغرل 122 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 122 وأوكرانيا، يتم تصوير حلقات المسلسل في قرية ريفا في إسطنبول، وتم إنشاء ارطغرل 122 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 122 مزرعة خاصة بالخيول في القرية والتي تستخدم في تصوير حلقات المسلسل، ارطغرل 122 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 122 وسنتابع معكم من خلال هذا المقال مسلسل ارطغرل الحلقة 122.

ملخص أحداث الحلقة 122 من قيامة أرطغرل

في جديد مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 1 الحلقة 122 ،يبدأ الموسم الخامس من قيامة ارطغرل بعد مرور عشر سنوات من الاقامة في سوغوت وترسيخ دعائم قبيلة ارطغرل وقد انضمت معه قبائل تركية أخرى خاصة بعد غزو المغول الدموي للشرق وبالطبع أهم قبيلة هي قبيلة تشافيدار التي يتزعمها تورغوت لأنها أمانة من زوجته المرحومة أصليهان. ولن يشهد الموسم الخامس ما سيقوم به نويان والمغول من ابادة لقبيلة جندودو وأغلب قبائل الاتراك بالشرق ومن دمار لبغداد وللخلافة العباسية ، وسيتم ذكرها فقد كاقاويل على لسان ارطغرل والمحاربين حتى يعرفها المشاهدون. وبهذا تكون بداية الموسم الخامس مأساوية فيقسم ارطغرل ومحاربيه على الانتقام من المغول وتبدا مسيرة الكفاح بهذا الموسم ، وهي الانتقام من لمغول وصد خطرهم عن الدولة السلوجقية. وبعد المذبحة سيعود ديندار وهو الوحيد الذي سينجو وسيذهب لارطغرل ويشهد عصر عثمان لكنه يتعاون فيما بعد مع المغول طمعاً في السلطة فيقتله عثمان. تعود حفصه من قونيا وبيدها ابنتها من بامسي وتكون بعمر عثمان تقريباً، عثمان سيظهر شجاعاً وسيربيه والده على الجهاد والكفاح بالسيف الخشبي في البداية وسيكون ماهراً وذكياً. سيكون جوندوز في عمر 21 عام وسيكون من اقوى المحاربين مثل بامسي وتورغوت وبمثابة قائداً للمحاربين ونائباً لارطغرل مما سيجعله سنداً لأبيه. وفيما كان غياث الدين كيخسرو يستعد لخطر المغول القادم من خارج الحدود، تتعرض سلطته إلى خطر كبير من الداخل عبر ما يعرف بتمرد الباباي. ويقود هذا التمرد رجل دين يدعى بابا عشق وهو ذو شخصية أثرت وسط تركمان الأناضول، ويلعب رجال الدين دور مهم في تحويل قسم كبير من سكان الأناضول إلى الإسلام،وقد حاولت الطبقة السلجوقية العسكرية الحيلولة دون غزو القبائل التركية للمناطق التي يسكنها المزارعين ومضايقة الدول المسيحية المجاورة، مما دفع التركمان إلى الأراضي الهامشية والمناطق الجبلية ومعظمها على الحدود. ويكون بابا عشق واحداً من الزعماء الدينيين، لكن خلافا لأسلافه، لم يكن تأثيره محدوداً على مجموعات صغيرة من القبائل، وتصل سلطة بابا عشق للأغلبية الساحقة لسكان التركمان في الاناضول. فيبدأت الثورة في المناطق الحدودية النائية في مناطق شرق جبال طوروس، وسرعان ما انتشرت بسرعة شمالا في منطقة أماسيا. ويدمر جيش السلاجقة في مالطية وأماسيا. وينتشر التمرد في قلب الأناضول في مدن كايسيري وسبسطية وتوكات والتي تصبح تحت سيطرة بابا عشق وتدعمه. وعلى الرغم من مقتل بابا عشق إلى أن التركمان يتابعون تمردهم ضد سلطة السلاجقة.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

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