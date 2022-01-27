تراند اليوم : تفسير الكلاب في المنام ..2020

ما تفسير الكلاب في المنام، وماذا يحمل هذا الحلم من امور يمكن ان يكون فيها ايجابية او سلبية للشخص الذي يحلم، حيث للكلب في المنام العديد من الدلالات والمعاني، وتختلف احوال الحلم حسب الظروف الجانبية للحلم، فالكلب معروف بصفة الوفاء فكما له صفات فله عيوب ايضا مثل العض والافتراس وغيره من هذه الامور التي قد تعكس حلم الايجاب الى السلبية، لهذا فقد فسر ابن سيرين والنابلسي، لذلك نضع لكم في هذا مجلة تفسير الكلاب في المنام وماذا ستحمل للشخص الحالم في المنام من خير او شر.

تفسير رؤية الكلاب في المنام

ان رؤية الكلاب في المنام لها الكثير من الامور التي فيها الايجابية وبعضه فيه الايجابية، فماذا فسر ابن سيرين والنابلسي لمثل هذه الاحلام والرؤيا في المنام .

الكلب فى المنام هو رجل سفيه يجترئ على المعاصي فإذا نبح فهو سفيه شنيع طبع.

(ومن رأى) كلباً عضه وخدشه نال ضرراً من عدوه بقدر الألم وربما مرض.

(ومن رأى) كلباً مزق ثيابه فإن سفيهاً يغتابه وأن لم يسمع نبحه فإنه عدو يترك عداوته بشيء يسير والكلبة امرأة دنيئة من قوم سوء معاندين وجرو الكلب ولد محبوب فإن كان أبيض فهو مؤمن وإن كان أسود فإنه يسود أهل بيته وقيل جرو الكلب لقيط رجل سفيه يربيه والكلب الكلب رجل سفيه وكلب الراعي فائدة تصير إليه من ملك والكلب الأهلي عدو ظالم والكلب السلوقي من رآه صلح للسلطان وولي سلطاناً وصار إليه فضل يستغني به عن غيره والسلوقي رجل ظهر ينصر على الأعداء لكنه دنيء بلا مروة والكلب الصيني من رآه فإنه يخالط قوماً من العجم ليس هم من أهل الإسلام.

(ومن رأى) أنه أخذ كلباً فإنه يصاحب رجلاً من الخدم ويحبه حباً شديداً ومن رأى أنه عضه كلب فإنه ينال مصيبة وأذى وشدة من جهة صديق وخادم وإن رأى أنه يصيد بالكلاب فإنه ينال أمنيته ويبلغ شهوته وإن رأى أنه يقتل الكلاب فإنه يظفر بعدوه وإذا رأى الإنسان أن كلاب الصيد خارجة إلى الصيد فإنها خير لجميع الناس ويدل على فعل يفعله الإنسان وحركة وإن رآها راجعة من الصيد فإنها تدل على ذهاب الفزع وعلى بطالة وإن رآها داخلة إلى المدينة فإنها تدل على بطالة والكلاب التي تحفظ المنزل تدل على حفظ امرأة الرجل ومتاعه وإذا رآها عليلة فإنها تدل على مرض وخسران وذهاب بعض المتاع وإن رآها كلبة نباحة فإنها تدل على مضرة تكون من أناس سوء وعلى خديعة منهم والكلب يدل على الحمى بسبب الكوكب الذي يسمى الكلب وهو الشعري اليمانية التي هي علة الحميات وكل أجناس الكلاب تدل على قوم أذلة والكلاب التي تتخذ للعب والمهارشة تدل على عيس مع فرج ولذة وإذا عرض لها في المنام عارض رديء دلت على حزن وذهاب لذة العيش والكلبة المائية تدل على عمل لا يتم ورجاء كاذب.

(ومن رأى) أنه تحول كلباً فإن اللّه تعالى قد علمه علماً عظيماً فبطر ذلك العلم فسلبه اللّه إياه والكلاب تعبر بغلمان الشرطة والكلب عدو ضعيف والكلب رجل شحيح.

(ومن رأى) أنه ينبح عليه كلب فإنه يسمع من إنسان قليل المروءة كلاماً يكرهه.

(ومن رأى) أنه يأكل لحم كلب فإنه يظفر بعدوه ويصيب من ماله والكلب يدل على الحارس ويدل على ذي البدعة وشرب لبن الكلب خوف ومن توسد كلباً فالكلب حينئذ صديق يستنصر به ويستظهره والكلب غلام وشحاذ على الأبواب وربما دل على الدناءة والمهانة والذل في النفس والمسكنة مع كثرة وداده وحفظه لصاحبه وذبه عن ماله وعياله وربما دل الكلب على الانكلاب على الدنيا مع عدم الادخار وتدل جميع الكلاب على أهل الدنيا وكلب الصيد عز ورفعة ورزق وكلب الماشية جار صالح غيور على الأهل والجار وربما دل اتخاذ الكلب ومصادقته على الزيغ والغرم في المال وإبطال العمل وصحبة الكلب تدل على الاختفاء لقصة أهل الكهف والكلبة امرأة حافظة للزوج كثيرة النسل وربما دل الكلب على الكفر والإياس من رحمة اللّه تعالى والتكذيب ورؤية كلب أهل الكهف يدل على الخوف والسجن والهرب ورؤيته في البلد دليل على تجديد ولاية.

تفسير عضة الكلب في المنام

عضة الكلب في المنام تحمل عدة دلالات وتفسيرات تحملها للشخص الحالم، فما هو التفسير الصحيح لمثل هذه الاحلام عند ابن سيرين في كتاب التفسير الخاص به .

ومن رأى: كلباً عضه نال ضرراً من عدوه.

ومن رأى: كلباً مزق ثيابه، فإن سفيهاً يغتابه، وإن لم يسمع نباحه فإنه عدو، والكلبة إمرأة دنيئة، وجرو الكلب ولد محبوب، فإن كان أبيض فهو مؤمن، وإن كان أسود فإنه يسود أهل بيته، وقيل جرو الكلب لقيط يربيه رجل سفيه، وكلب الراعي فائدة، والكلب الأهلي عدو ظالم، والكلب السلوقي يدل على صلاحية الرائي للسلطنة، والكلب الصيني يدل على أن الرائي يخالط الأعاجم.

ومن رأى: أنه أخذ كلباً فإنه يصاحب رجلاً من الخدم.

وإن رأى أن كلباً عضه نال مصيبة وأذى وشدة من صديق أو خادم.

ومن رأى: أنه يصيد بالكلاب فينال أمنيته.

ومن رأى: أنه يقتل الكلاب فإنه يظفر بعدوه، وكلاب الصيد خير لجميع الناس، وإن رآها راجعة من الصيد فإنها تدل على ذهاب الفزع، وعلى بطالة.

وإن رأى كلبة نباحة، فتدل على مضرة، والكلب يدل على الحمى بسبب الكوكب الذي يسمى الكلب وهو الشعرى اليمانية التي هي علة الحميات، وكل أجناس الكلاب تدل على قوم أذلاء، وكلاب اللعب والمهارشة تدل على فرج ولذة، والكلبة المائية تدل على عمل لا يتم ورجاء كاذب.

ومن رأى: أنه تحول كلباً، فإن الله تعالى قد علمه علماً عظيماً فبطر فسلبه الله إياه، والكلب عدو ضعيف أو رجل شحيح.

ومن رأى: أن كلباً ينبح عليه فإنه يسمع من إنسان قليل المروءة كلاماً يكرهه.

ومن رأى: أنه يأكل لحم كلب فإنه يظفر بعدوه ويصيب من ماله، والكلب يدل على الحارس، وشرب لبن الكلب خوف، ومن توسد كلباً فالكلب حينئذ صديق، والكلب شحاذ. وربما دل على الدناءة والمهانة وذلة النفس. وربما دل الكلب على التطالب على الدنيا مع عدم الإدخار، وكلب الصيد عز ورفعة ورزق، وكلب الماشية جار صالح غيور على الأهل والجار. وربما دلت مصادقة الكلب على الغرم في المال، وصحبة الكلب تدل على الإختفاء لقصة أهل الكهف، والكلبة إمرأة حافظة للزوج كثيرة النسل. وربما دل الكلب على الكفر واليأس من رحمة الله تعالى، ورؤية كلب أهل الكهف يدل على الخوف والسجن، أو الهرب، ورؤيته في البلد دليل على تجديد ولاية.