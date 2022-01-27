تراند اليوم : تفسير حلم الرقص ..2020

تفسير حلم الرقص في المنام، فالرّقص في المنام له عدّة دلالات وتفسيرات يُمكن أن تكون مُقلقة للإنسان ومن أهم هَذه التفسيرات لشيوخ التفسِير كالنابلسي وإبن سيرين، سوف نسردها لكُم في مقالنا هذا حيثُ نَحنُ في موسوعة مجلة نسعى لشمولية في تَفاسير الأحلام لكي تصِل للجميع، فالكثير يبحثُ عَن تفسير أي حلم يواجهه في المنام، لذا نجدُ مُحرّكات البحث تمتلى بالبحث عن تفسير الاحلام، ونحن في هذا مجلة سوف نضع لكم تفسير حلم الرقص في المنام لابن سيرين والنابلسي.

تفسير حلم الرقص لابن سيرين

في تفسير إبن سيرين للرقص يرى إبن سيرين أنّ الرقص يحمل العديد من الأمور التي فيها بعض الخير وفيها بعض الشر ومن هذه التفاسير لحلم الرقص مايلي:

الرقص في المنام فهو وهم ومصيبه مقلقه، والرقص للمريض ييستدل به على طول مرضه وقيل إن رقص الفقير غنى لا يدوم ورقص المرأه وقوعها بفضيحه

وأما رقص من هومملوك فهوييستدل به على أنّه يضرب

وأما رقص المسجون فدليل الخلاص من السجن و انحلاله من القيد، لانحلال بدن الرقاص وخفته

وأما رقص الصبى فإنّه ييستدل به على أن الصبى يكون أصم أخرس، ويكون إذا أراد الشيء أشار إليه بيده ويكون على هيئه الرقص

وأما رقص من يسير بالبحر، فإنّه رديء وييستدل به على شده يقع فيها وإن رقص إنسان لغيره،

فإن المرقوص عنده يصاب بمصيبه يشترك فيها مع الرقاص

و من رأى كأنّه رقص بداخل منزله وحوله أهل بيته وحدهم ليس معهم غريب، فإنّ ذلك خير للناس كلهم بالسواء .

تفسير حلم الرقص للنابلسي

النابلسي كان مثل إبن سيرين في تفسير حلم الرقص في المنام، حيثُ يقول انه يدل على مصيبة فما هو تفسير ودلالة حلم الرقص عند النابلسي.