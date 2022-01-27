تراند اليوم : تفسير حلم القصب ..2020

تفسير حلم القصب في المنام، كثير من الأحلام تكُون غريبة على الإنسان، لهذا نجدُ الشخص الحالم يأتي له فضول لمعرفة ما يحمل هذا الحلم من خير أو شر له، لأنّ هَذه الأحلام أحيانًا يمكن أن تكون رؤية للإنسان وأحيانًا تكون أضغاث أحلام، لهذا ما هو التفسير الذي فسره شيوخ التفسير بالنسبة لمثل هذا الحلم، فالقصب كما هُو معروف بشكله العام في المنام يعني أراذل الناس وكلام السوء، لكن جوانب الحلم هي التي تتحكم في تفسير حلم القصب في المنام، لهذا سنتعرف على التفسير الصحيح لابن سيرين والنابلسي في هذا الموضوع.

تفسير حلم القصب في المنام

الحلم بالقصب يحمِل العديد من الأمور التي يُمكن أن يكُون لها تأثير على الأيام القادمة للإنسان الحالم بالقصب، فما هِي التفاسير الشبيهة بمثل هذا الحلم حسب جوانبه.

ومن رأى) بأن بيده قصبة وهو متكئ عليها فإنه قد بقي من عمره أقله ويفتقر ويموت في الفقر والقصب إنسان مقتصد لا دين له ولا وفاء والقصب الفارسي تدل رؤيته على التشبيه والمحاكمات والرياء في الأعمال وربما دل على المال الخسيس وتحصيله بالشرور والنكد أو متاع أو تحفة من فارس والقصب الفارسي وما يعمل منه المكعبات كالقباب والحائل من الاسطراق وما يعرش عليه من الكرم وغيره.

تدل رؤيته على زوال الهم والنكد ورغد العيش وربما دل ذلك على ظهور الإسراف والانعكاف على غير الأحرار وعلى قول الزور والرؤيا في العمل

فإن صار القصب قضبان فضة أو ذهب أو زمرد كان دليلاً على الأعمال الصالحة الموجبة للجنة والحلول في قصورها والجلوس تحت قبابها مع ما يناله في الدنيا من المال الحلال والأزواج الطاهرات والأولاد والقصب قوم منافقون

وإن سمعت له صوتاً فهو خصومة وقصب السكر يدل على الرزق المتعب المشقي وبما دل على الغوغاء في السوق أو الأماكن التي يرى فيها وربما دل على الشرف في النسب الطيب أو العلم الجليل كالتوحيد الذي هو أصل كل خير أو النساء المتسترات الجليلات القدر أو الرجال القائمين بواجب الصوم والصلاة أو خدمة السلطان.

تفسير حلم شرب القصب

إنّ حلم شرب القصب في المنام له عدّة دلالات وتفسيرات يُمكن أن تؤثّر على الإنسان الحالم ومن أهمّ التفاسير عند إبن سيرين والنابلسي في الحلم بشرب القصب مايلي: