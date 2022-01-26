تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر وساحل العاج بث مباشر مباراة مصر وساحل العاج bein sport مشاهدة مباراة مصر مباشر مباراه مصر مباشر

بث مباشر مصر بث مباشر مصر وساحل العاج بث مباشر مباراة مصر وساحل العاج bein sport مشاهدة مباراة مصر مباشر مباراه مصر مباشر يلتقي الفراعنة مع ساحل العاج مساء اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنعقد في الكاميرون، ومن المتوقع أن يبذل المنتخب المصري جهود مضاعفة من أجل تحقيق انتصار ثمين على خصمه ساحل العاج الذي يعتبر من أشد وأقوى الخصوم المنافسين على اللقب.

تنعقد مباراة مصر وكوت ديفوار على ملعب جابوما، وسيقود النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تشكيلة الفراعنة أمام الفيلة، ويسعى كارلوس كيروش الخروج من الأزمة التي يمر بها بسبب غضب الجمهور المصري والعربي من مستوى منتخب مصر، فقد طالب الجمهور برحيل المدرب البرتغالي بعد الأخطاء التي أقترفها اللاعبين في الجولات السابقة لكن ستكون مهمة المدير الفني للفراعنة تحقيق النصر من أجل التأهل إلى الدور القادم.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ 16 بصعوبة بالغة بعد أن حقق الفوز على منتخب السودان بهدف واحد دون رد، وذلك عقب الانتصار على غينيا بيساو بهدف نظيف، وتمكن الفراعنة من حصد 6 نقاط في دور المجموعات ففاز في مباراتين وخسر مباراته الأولي أمام نيجيريا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وتعرض مباراة مصر وكوت ديفوار على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت فلسطين ومصر والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.