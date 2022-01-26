تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. بث مباشر منتخب مصر مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر

منتخب مصر مباشر بث مباشر منتخب مصر مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم اون لاين قمة مبكرة في أمم أفريقيا حيث مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في دور الـ16 من البطولة على استاد أحمدو أهيدجو حيث الرغبة لدى كارلوس كيروش مدرب الفراعنة التأهل إلى دور الثمانية لمواجهة المغرب التي كانت قد عبر مالاوي بنتيجة هدفين مقابل هدف وتنتظر الفائز من مواجهة الأفيال والفراعنة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة مصر ضد كوت ديفوار في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بتعليق علي محمد علي، تأهل منتخب مصر إلى للقاء الأفيال بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة عقب الخسارة أمام نيجيريا في لقاء الجولة الأولى ثم الفوز على غينيا بيساو والسودان بهدف نظيف لذلك فإنه سيعتمد على الهجمة المرتدة من خلال محمد صلاح حتى لا يتكرر سيناريو السقوط أمام نيجيريا ووداع البطولة بشكل مبكر.



تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع ضد مصر



حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري.

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

خط الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

خط الهجوم: ويلفريد زاها، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار أكد أن فريقه جاهز للفوز على الفراعنة بعدما قهر منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 لا سيما أنه يمتلك خط الهجوم الناري زاها وبيبي وهالير الذي استهان بمنتخب مصر وأكد أن الهدف الأول هو تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف وأنهم لا يخشون الفراعنة رغم أن تاريخ المباريات في صالح مصر بدليل أنه في نهائي 2006 فازت مصر بركلات الترجيح وفي نصف نهائي 2008 فازت 4-1 في ظل وجود جيل العمالقة وقتها محمد أبوتريكة وعمرو زكي وعماد متعب وحسني عبد ربه وأحمد حسن الصقر والحارس الأسطوري عصام الحضري

البث المباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار