تراند اليوم : مشاهدة مباراة مصر بث مباشر .. بث مباشر مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر

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ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وكوت ديفوار على قناة النبأ الليبية التي أكدت في وقت سابقة انفرادها بعرض المواجهات في كأس أمم أفريقيا، وستنطلق مواجهة الفراعنة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة النبأ الليبية الجديد 2022 على قمر نايل سات