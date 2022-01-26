تراند اليوم : ماتش مصر بث مباشر .. بث مباشر مصر وساحل العاج بث مباشر مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر مصر 365 يلا شوت مباشر مصر

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موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم

من المحدد أن تنطلق تلك المباراة من ضمن مباريات الدور ال16 من بطولة كأس الإمم الإفريقية التي سوف تنطلق في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت الجزائر، وتعتبر تلك المباراة من أهم المباريات القوية التي تجمع بين كلا الفريقين والتي يسعي من خلالها كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلي الدور التالي والاقتراب من نهائي كأس الأمم الإفريقية لموسم 2022.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر

ولقد أستطاعت العديد من القنوات الفضائية المفتوحة أن تقوم بالحصول على بث تلك المباراة الهامة من ضمن مباريات الدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لموسم 2022، ومن ضمن تلك القنوات مايلي:-